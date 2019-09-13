Фрилансер

C 2012 занимаюсь проектной деятельностью в Украине, а также странах СНГ.

Имею сотни реализованных проектов (рекомендаций). Работаю на достижение клиентом конкретного результата, все работы доводятся до конца, работаем над любым проектом, пока клиент не будет удовлетворен полностью!

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

для успешной работы являюсь максимально открытым, всегда несу 100% - ответственность за любые свои работы, предъявляю жесткие требования к себе, постоянно нахожусь в режиме самообразования.

Целеустремлен, умею работать в команде, хорошо развиты организаторские способности, гибкость в реализации любых Ваших запросов, коммуникабелен, высокая обучаемость, широкий кругозор.

Всегда довожу начатое дело до конца и достижения запланированного результата.

Командный игрок, гибок, стрессоустойчив.

По дополнительному запросу готов дать контакты собственников и руководителей в десятках бизнесов, с которыми приходилось работать, в разных отраслях.