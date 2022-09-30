Специалист Яндекс, Google, MyTarget и ВК.

Добрый день! Меня зовут Ксения и я работаю в контексте с 2020 года, но уже успела по сотрудничать с одними из самых крупных организаций в России. Имею опыт в настройке реклам самых разных направлений: автомобильные салоны (BMW, Hyundai, Geely и др.), шоу-румы, заводы, сеть частных клиник, недвижимость, "быстрые вызовы" ремонта на дом и многое другое.

Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс, Google, MyTarget и ВК, по данной ссылке можете ознакомиться с сертификатами https://docs.google.com/document/d/1_xD3ToacF0Y-io-Dnu6tlekZJphoyxP5JO8UnJ37Kxs/edit?usp=sharing.

Буду рада сотрудничеству!