Верстка сайтов | HTML-письма | Натяжка на Wordpress

Немного о себе:

Привет, меня зовут Максим, занимаюсь front-end разработкой около года. Всегда нравилась сфера веб-разработки, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Есть опыт работы в команде. В любое врем на связи, можно писать когда угодно.

Навыки:

HTML&CSS

WordPress

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox

Многостраничные сайты, landing-page

Создание HTML-писем

Webpack, SCSS, БЭМ

JavaScript, JQuery

Система контроля версий Git

Оптимизация под PageSpeed Insights

Знание английского на среднем уровне (читаю техническую документацию). Русский - свободно

Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.

Контакты: