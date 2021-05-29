Верстка сайтов | HTML-письма | Натяжка на Wordpress
Немного о себе:
Привет, меня зовут Максим, занимаюсь front-end разработкой около года. Всегда нравилась сфера веб-разработки, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Есть опыт работы в команде. В любое врем на связи, можно писать когда угодно.
Навыки:
- HTML&CSS
- WordPress
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
- Многостраничные сайты, landing-page
- Создание HTML-писем
- Webpack, SCSS, БЭМ
- JavaScript, JQuery
- Система контроля версий Git
- Оптимизация под PageSpeed Insights
- Знание английского на среднем уровне (читаю техническую документацию). Русский - свободно
- Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
- email: [email protected]
- telegram: @isakowweb
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Портфолио
- Web development project(лендинг)37 просмотров
- Deliver Website(многостраничный сайт)26 просмотров
- Dart Landing(лендинг)27 просмотров