UchIsa

Максим Исаков UchIsa

 
23 годаРоссия/Люберцы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов | HTML-письма | Натяжка на Wordpress

Немного о себе:

Привет, меня зовут Максим, занимаюсь front-end разработкой около года. Всегда нравилась сфера веб-разработки, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Есть опыт работы в команде. В любое врем на связи, можно писать когда угодно.

Навыки:

  • HTML&CSS
  • WordPress
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • Создание HTML-писем
  • Webpack, SCSS, БЭМ
  • JavaScript, JQuery
  • Система контроля версий Git
  • Оптимизация под PageSpeed Insights
  • Знание английского на среднем уровне (читаю техническую документацию). Русский - свободно
  • Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
Контакты:

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigmajQuery
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