Специалист по настройке рекламы в Яндекс.Директ

Здравствуйте!

Меня зовут Артём Усманов и я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг ''Специалист по интернет-рекламе 3.0'', усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас в рекламной кампании. Предварительно я проведу аудит вашего сайта и анализ конкурентов, чтобы определить выгоды и недостатки вашего предложения.

Как вам такое предложение?

Пишите в личные сообщения, готов обсудить детальнее.