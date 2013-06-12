Кроссбраузерная HTML5 верстка сайтов и макетов отдельных страниц.

Кроссбраузерная верстка HTML5+JavaScript целых сайтов, лендингов и макетов отдельных страниц. Работаю как на основе css/js фреймворков, так и с нуля.

Разработка сайтов под ключ на основе любой современной CMS ( Wordpress, Yii, Drupal, ModX, OpenCart, etc). Также берусь дописать чужой код, доделать брошенную работу.

Опыт работы более 10 лет.

Предоплата по договоренности.

Связаться со мной:

email: [email protected]

skype: udarec