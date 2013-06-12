UdarEC

Сергей UdarEC

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Кроссбраузерная HTML5 верстка сайтов и макетов отдельных страниц.

Кроссбраузерная  верстка HTML5+JavaScript целых сайтов, лендингов и макетов отдельных страниц. Работаю как на основе css/js фреймворков, так и с нуля.

Разработка сайтов под ключ на основе любой современной CMS ( Wordpress, Yii, Drupal, ModX, OpenCart, etc). Также берусь дописать чужой код,  доделать брошенную работу.

Опыт работы более 10 лет.

Предоплата по договоренности.

Связаться со мной:

email: [email protected]

skype: udarec

JavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаHTMLCSSMODXDrupalYii
Отзывы заказчиков
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Правки сайта на Livestreet
Все сделал как надо, все работает РЕКОМЕНДУЮ!
Приятен в общении, ответсвтенно подходит к работе.
Ответный отзыв
aktaulada
Иван 
44 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Редактирование шаблона InstantCMS
Сергей, все, что требовалось быстро и оперативно сделал, буду в дольнейшем с ним работать.
Приятно работать, задачи появляются часто. Договорились сотрудничать.
Ответный отзыв
wolfus
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Исправить ошибку в MODx Revo
Используя свою светлую голову и дедуктивные методы, ОПЕРАТИВНО решил проблему, за которую не взялись гуру MODx. Обязательно будем работать и далее!
Приятно работать с человеком. Сотрудничаем и далее. Абсолютно адекватный и к тому же еще и очень щедрый)
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