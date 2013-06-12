Кроссбраузерная HTML5 верстка сайтов и макетов отдельных страниц.
Кроссбраузерная верстка HTML5+JavaScript целых сайтов, лендингов и макетов отдельных страниц. Работаю как на основе css/js фреймворков, так и с нуля.
Разработка сайтов под ключ на основе любой современной CMS ( Wordpress, Yii, Drupal, ModX, OpenCart, etc). Также берусь дописать чужой код, доделать брошенную работу.
Опыт работы более 10 лет.
Предоплата по договоренности.
Связаться со мной:
email: [email protected]
skype: udarec
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Все сделал как надо, все работает РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Приятен в общении, ответсвтенно подходит к работе.
$15
10 баллов
11 лет назад
Сергей, все, что требовалось быстро и оперативно сделал, буду в дольнейшем с ним работать.
Ответный отзыв
Приятно работать, задачи появляются часто. Договорились сотрудничать.
$10
10 баллов
11 лет назад
Используя свою светлую голову и дедуктивные методы, ОПЕРАТИВНО решил проблему, за которую не взялись гуру MODx. Обязательно будем работать и далее!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком. Сотрудничаем и далее. Абсолютно адекватный и к тому же еще и очень щедрый)