Ugeon

Евгений Bykov Ugeon

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Занимаюсь переводом английских текстов экономической тематики

Б. Евгений Вадимович

Личная информация:

Дата рождения: 29.10.1987 года.

Проживание: г. Москва, ближ. м. Юго-западная

Моб. тел. : 8-985-273-75-49

E-mail: [email protected]

Желаемая должность:

Специалист по переводу экономических текстов

Оклад - по результатам работы.

Образование:

09.2005 по настоящее время – Российский Университет Дружбы Народов

Факультет: «Институт мировой экономики и бизнеса»

Специальность: Специалист по внешнеэкономической деятельности

Переводчик в профессиональной сфере

09.2004 – 12.2006 – колледж при Московском государственным университетом экономики, статистики и информатики

Факультет: Юридический

Специальность: Юрист-правовед

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher; продвинутый пользователь Macromedia Family: Dreamweaver, Flash; опыт работы с Adobe Photoshop, Illustrator.

Дополнительные сведения:

Знания языков: английский – продвинутый уровень; немецкий – базовый уровень.

FlashPowerPointIllustratorPhotoshop