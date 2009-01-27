Б. Евгений Вадимович
Личная информация:
Дата рождения: 29.10.1987 года.
Проживание: г. Москва, ближ. м. Юго-западная
Моб. тел. : 8-985-273-75-49
E-mail: [email protected]
Желаемая должность:
Специалист по переводу экономических текстов
Оклад - по результатам работы.
Образование:
09.2005 по настоящее время – Российский Университет Дружбы Народов
Факультет: «Институт мировой экономики и бизнеса»
Специальность: Специалист по внешнеэкономической деятельности
Переводчик в профессиональной сфере
09.2004 – 12.2006 – колледж при Московском государственным университетом экономики, статистики и информатики
Факультет: Юридический
Специальность: Юрист-правовед
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher; продвинутый пользователь Macromedia Family: Dreamweaver, Flash; опыт работы с Adobe Photoshop, Illustrator.
Дополнительные сведения:
Знания языков: английский – продвинутый уровень; немецкий – базовый уровень.