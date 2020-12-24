Uglovboris

Борис Uglovboris

 
44 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка Landing Page

Разработка лендинг пейдж от 5000р

Разработка сайта визитки от 5000р

Разработка сайта компании от 10000р

Разработка многостраничного сайта от 10000р