Финансист

Образование:

2005 - Киевский Национальный Экономический Университет

Знание языков: украинский, русский, английский

Опыт работы:

С 2006 года по сегодняшний день работаю в финансовой сфере - банки, финансовые компании.

Действующее место работы (с 2012 года) - коммерческий банк. Должность - начальник отдела модернизации и развития банковских продуктов. Занимаюсь проектами по внедрению новых банковских услуг и продуктов, а также альтернативных каналов продаж. Работа с партнерами - банками, страховыми компаниями, финансовыми компаниями, агентствами недвижимости и др.

Личные качества: ответственность, работа на результат, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию

Выбирая меня в качестве исполнителя Вы получаете качественно выполненную работу, а также надежного партнера на долгосрочную перспективу.

Буду рад сотрудничеству!