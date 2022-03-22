О моих знаниях и умениях:
• Развитая насмотренность, способность формировать перспективные гипотезы из набора входных данных;
• Аналитический склад ума и критическое мышление;
• Умение работать с типографикой и версткой, понимание принципов композиции, консистентности и работы с цветом;
• Владение такими инструментами как Figma и продуктами линейки Adobe;
• Умение создавать интерактивные прототипы (Miro/Marvel/Invision/Figma);
• Знание гайдлайнов iOS и Android;
• Опыт разработки интерфейсов сложных приложений и веб-сервисов;
• Умение работать в команде;
• Знания в области UX-исследований, тестировании своих решений несколькими способами, желание развиваться в этом направлении;
• Умение работать с дизайн системами и ui kit
• Проводить Design Review всех этапов проекта – от разработки и до внедрения;
На высоком уровне владею Figma, также имею навыки работы в Photoshop, After Effecthttps://www.behance.net/Uk4723633d25https://dribbble.com/Julia472363