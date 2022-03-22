UI/UX дизайнер

О моих знаниях и умениях:

• Развитая насмотренность, способность формировать перспективные гипотезы из набора входных данных;

• Аналитический склад ума и критическое мышление;

• Умение работать с типографикой и версткой, понимание принципов композиции, консистентности и работы с цветом;

• Владение такими инструментами как Figma и продуктами линейки Adobe;

• Умение создавать интерактивные прототипы (Miro/Marvel/Invision/Figma);

• Знание гайдлайнов iOS и Android;

• Опыт разработки интерфейсов сложных приложений и веб-сервисов;

• Умение работать в команде;

• Знания в области UX-исследований, тестировании своих решений несколькими способами, желание развиваться в этом направлении;

• Умение работать с дизайн системами и ui kit

• Проводить Design Review всех этапов проекта – от разработки и до внедрения;

На высоком уровне владею Figma, также имею навыки работы в Photoshop, After Effecthttps://www.behance.net/Uk4723633d25https://dribbble.com/Julia472363