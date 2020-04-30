Ukolowaa_a

Переводчик английского, преподаватель английсокго/китайского языков

Всем доброго времени суток! Меня зовут Анна и я получаю юридическо-лингвистическое образование в Всероссийской Академии Внешней Торговли при Минэкономразвития РФ, занимаюсь переводами английского языка любой сложности, специализируюсь на переводе юридических и технических текстов, а также американском слэнге.

Также проводу онлайн занятия по собственной методике преподавания(у меня большой опыт работы с языковой школой и частных занятий) для детей и взрослых.

С радостью помогу перевести нужный вам текст.