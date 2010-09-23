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Александр Логвиненко
UkrCoder
UkrCoder
40 лет
Украина
/
Киев
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Опыт программирования: Java(SE,ME), JavaScript, C++(WinApi,Qt), VBA
Javascript
Java
VBA
Портфолио
Все категории
InterferApp
101 просмотр
GrafME
138 просмотров
Мобильные приложения
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#391
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#658
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