UkrCoder

Александр Логвиненко UkrCoder

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Опыт программирования: Java(SE,ME), JavaScript, C++(WinApi,Qt), VBA
JavascriptJavaVBA
Портфолио
Мобильные приложения
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#391
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#658