Помогу Вам в следующих вопросах:
1. Создаю лендинги, визитки и многостраничные сайты для разных сфер бизнеса (услуги, торговля, инфобизнес)
2. Подключаю к сайту любые платежные системы
3. Помогу приобрести, подключить и настроить домен и доменную почту при необходимости.
Я занимаюсь созданием лендингов и многостраничных сайтов на платформе Tilda. При относительно недорогом хостинге (6000 рублей в год или 750 рублей в месяц при оплате помесячно) вы получаете сайт с очень понятной, функциональной, интуитивной админкой (вам не придется каждый раз платить за внесение изменений).
Срок создание лендинга - от 2 до 7 дней, в зависимости от загруженности. Многостраничники обсуждаем индивидуально.
Стоимость лендинга - от 3000 руб. В стоимость не входит копирайт и seo (этим я не занимаюсь).
Буду рада помочь Вам, обращайтесь. Нахожусь в г. Краснодар, время Московское. Спасибо!
Мое портфолио находится по адресу www.biznessland.ru