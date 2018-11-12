Рада приветствовать!

Помогу Вам в следующих вопросах:

1. Создаю лендинги, визитки и многостраничные сайты для разных сфер бизнеса (услуги, торговля, инфобизнес)

2. Подключаю к сайту любые платежные системы

3. Помогу приобрести, подключить и настроить домен и доменную почту при необходимости.

Я занимаюсь созданием лендингов и многостраничных сайтов на платформе Tilda. При относительно недорогом хостинге (6000 рублей в год или 750 рублей в месяц при оплате помесячно) вы получаете сайт с очень понятной, функциональной, интуитивной админкой (вам не придется каждый раз платить за внесение изменений).

Срок создание лендинга - от 2 до 7 дней, в зависимости от загруженности. Многостраничники обсуждаем индивидуально.

Стоимость лендинга - от 3000 руб. В стоимость не входит копирайт и seo (этим я не занимаюсь).

Буду рада помочь Вам, обращайтесь. Нахожусь в г. Краснодар, время Московское. Спасибо!

Мое портфолио находится по адресу www.biznessland.ru