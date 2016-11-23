Uladzi-mir72

Ваши идеи - мое воплощение!

Мне интересны различные проекты в сфере графического дизайна (графика, цветовое и композиционное решения)

Имею опыт в создание:

- графического оформления верстки печатной продукции фирменного стиля (визиток, листовок, фирменных бланков, беджи, грамоты и дипломы, афиши, плакаты, буклеты, брошюры, календари, открытки, этикетки, приглашения, папки, конверты).

- графическое оформление наружной рекламы (POS-материалы, информационные стенды, билборды, штендеры, вывески и стелы, рекламное оформление входных групп и витрин магазинов, подготовка макетов на паспорт рекламы)

Знания компьютерных программ:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, InDesign. Основное направление деятельности – графический дизайн.

Личностные качества:

хороший рисунок от руки, внимательность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.