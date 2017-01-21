СМЕТЧИК

- Формированиекоммерческого предложения (КП);- составлениеДоговоров подряда;- согласованиеи защита документов у Заказчика;- составлениелокальных смет;

- сводный сметный расчет на весь комплексстроительных работ;

- корректировка затрат при изменении проектныхрешений;

- проверка обоснованности включения расходов всмету;

- проверка объёмов работ на соответствиепроектным решениям (рабочим чертежам);

- Разработка сметной документации возможна вразличных нормативных базах:

- ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ТСН;

- оптимизация нужной цены;

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ по формеКС-3;- составлениесчёт-фактур и счетов на оплату;

- накопительная ведомость выполненных работКС-6;- списаниематериалов М-29;

- акт на выполнение непредвиденных работ;

- расчет на удорожание работ;

- мониторинг цен.Сметные программы (Гранд смета и другие сметные программы)‚ MSOffice‚ Internet, Autocad.