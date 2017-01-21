- Формированиекоммерческого предложения (КП);- составлениеДоговоров подряда;- согласованиеи защита документов у Заказчика;- составлениелокальных смет;
- сводный сметный расчет на весь комплексстроительных работ;
- корректировка затрат при изменении проектныхрешений;
- проверка обоснованности включения расходов всмету;
- проверка объёмов работ на соответствиепроектным решениям (рабочим чертежам);
- Разработка сметной документации возможна вразличных нормативных базах:
- ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ТСН;
- оптимизация нужной цены;
- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ по формеКС-3;- составлениесчёт-фактур и счетов на оплату;
- накопительная ведомость выполненных работКС-6;- списаниематериалов М-29;
- акт на выполнение непредвиденных работ;
- расчет на удорожание работ;
- мониторинг цен.Сметные программы (Гранд смета и другие сметные программы)‚ MSOffice‚ Internet, Autocad.
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