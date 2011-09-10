UliaArt

Юлия Артемова UliaArt

 
43 годаУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Отзывы заказчиков
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Распознать и отредактировать 110 страниц сканов
Сделала работу качественно, по приемлемой цене и очень быстро. Буду обращаться еще, рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем, предельно точные требования к заданию и своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества!!!!
Ответный отзыв
kislan
Мария 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
Ввод данных из PDF в Ms Excel английскими буквами
Отличный фрилансер! Работу выполняла быстро и качественно! Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Очень понравилось работать с Марией, требования к заказу были предельно четкие, и оплата была мгновенная!!! Спасибо!!!!
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#104
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1402
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8896