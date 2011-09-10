Портфолио
- Red Pack Collection. 9 videos. Mockup.64 просмотра
- AAE Template. Mockup. Coffee -presentation.22 просмотра
- AAE Template. Promo video.49 просмотров
- AAE Template. Grid motion. Opener. Stories.65 просмотров
- AAE Template - 9 instagram stories, ink, photo64 просмотра
- Mockup - 1. Dynamic street slideshow.56 просмотров
- AAE Template - colorful presentation promo-video58 просмотров
- 12 instagram stories89 просмотров
- Instagram Promo. Modern and elegant animation.62 просмотра
- 48_photo_opener_261 просмотр
- 48 photo_opener _150 просмотров
- Simple Family Album. 50 photos.54 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделала работу качественно, по приемлемой цене и очень быстро. Буду обращаться еще, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем, предельно точные требования к заданию и своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества!!!!
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный фрилансер! Работу выполняла быстро и качественно! Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Марией, требования к заказу были предельно четкие, и оплата была мгновенная!!! Спасибо!!!!
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#104
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1402
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8896