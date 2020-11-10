Здравствуйте!
Меня зовут Ульяна. Я — веб и графический дизайнер.
В своей работе люблю реализовывать необычные идеи и задачи, люблю находить нестандартный подход. Не люблю дизайн ради дизайна, делаю дизайн для пользователя с учетом всех современных трендов.
Работаю в любом стиле, будь то «Material Design», «Fluent», «Apple style», «Minimalism» и другие. Каждая проделанная мной работа индивидуальна, так же, как и каждый мой клиент.
Ваша задача, как «Заказчика» — доступно изложить свои пожелания и ожидания. Я на связи практически 24/7, стараюсь всегда отвечать максимально оперативно в разумных пределах.
К чему стремлюсь сама и чего ожидаю от других? Самое главное в человеке — это честь, ответственность и чувство прекрасного ;))
Я по своей натуре жуткий перфекционист, и это бывает мешает в некоторых аспектах жизни, но в работе, поверьте, это только играет мне на руку.
Ваша работа обязательно будет исполнена на все 100! Качественно и в срок!
Мои специализации:
- Веб-дизайн
- Интернет магазины (E-commerce)
- Landing Page
- Корпоративные сайты
- Информационные порталы
- Скетчинг и прототипирование
- UI/UX архитектура
- Адаптивный дизайн
- Сайты под ключ (в сотрудничестве)
- Любые виды полиграфии и рекламных материалов
- Дизайн и верстка брошюр, каталогов, буклетов…
- Дизайн презентаций и маркетинг-кит
- Айдентика (фирменный стиль, логотипы, нейминг, бренд и т.д.)
Я по своей натуре жуткий перфекционист, и это бывает мешает в некоторых аспектах жизни, но тут....тут, это только играет мне на руку - будьте уверенны, Ваша работа будет исполнена на все 100! Качественно и в срок!
Мои специализации:
- Веб-дизайн
- Интернет магазины (E-commerce)
- Landing Page
- Скетчинг и прототипирование
- UI/UX архитектура
- Адаптивный дизайн
- Разработка логотипов, баннеров и визиток
- Сайты под ключ (в сотрудничестве)
Связаться со мной можно в любое время дня.
Предпочтительно, по телефону или WhatsApp +7 (965) 473-53-44.
Другие контакты:
E-mail: [email protected]
Instagram: www.instagram.com/uliyana_ardzinba/
Skype: ardzinbaun
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