Веб-дизайн, полиграфический дизайн, логотипы и многое другое!

Здравствуйте!

Меня зовут Ульяна. Я — веб и графический дизайнер.

В своей работе люблю реализовывать необычные идеи и задачи, люблю находить нестандартный подход. Не люблю дизайн ради дизайна, делаю дизайн для пользователя с учетом всех современных трендов.

Работаю в любом стиле, будь то «Material Design», «Fluent», «Apple style», «Minimalism» и другие. Каждая проделанная мной работа индивидуальна, так же, как и каждый мой клиент.

Ваша задача, как «Заказчика» — доступно изложить свои пожелания и ожидания. Я на связи практически 24/7, стараюсь всегда отвечать максимально оперативно в разумных пределах.

К чему стремлюсь сама и чего ожидаю от других? Самое главное в человеке — это честь, ответственность и чувство прекрасного ;))

Я по своей натуре жуткий перфекционист, и это бывает мешает в некоторых аспектах жизни, но в работе, поверьте, это только играет мне на руку.

Ваша работа обязательно будет исполнена на все 100! Качественно и в срок!

Мои специализации:

- Веб-дизайн

- Интернет магазины (E-commerce)

- Landing Page

- Корпоративные сайты

- Информационные порталы

- Скетчинг и прототипирование

- UI/UX архитектура

- Адаптивный дизайн

- Сайты под ключ (в сотрудничестве)

- Любые виды полиграфии и рекламных материалов

- Дизайн и верстка брошюр, каталогов, буклетов…

- Дизайн презентаций и маркетинг-кит

- Айдентика (фирменный стиль, логотипы, нейминг, бренд и т.д.)

Я по своей натуре жуткий перфекционист, и это бывает мешает в некоторых аспектах жизни, но тут....тут, это только играет мне на руку - будьте уверенны, Ваша работа будет исполнена на все 100! Качественно и в срок!

Мои специализации:

- Веб-дизайн

- Интернет магазины (E-commerce)

- Landing Page

- Скетчинг и прототипирование

- UI/UX архитектура

- Адаптивный дизайн

- Разработка логотипов, баннеров и визиток

- Сайты под ключ (в сотрудничестве)

Связаться со мной можно в любое время дня.

Предпочтительно, по телефону или WhatsApp +7 (965) 473-53-44.

Другие контакты:

E-mail: [email protected]

Instagram: www.instagram.com/uliyana_ardzinba/

Vk: https://vk.com/ulianaar

Skype: ardzinbaun