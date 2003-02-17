UlianaFomina

Здравствуйте!
Может, именно я смогу заинтересовать вас при выборе человека, который отлично сможет сверстать ваш проект.
3 причины выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
Если вы хотите узнать обо мне побольше, я создала сайт со своими проектами.
Действие аккаунта приостановлено!