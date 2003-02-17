Здравствуйте!

Может, именно я смогу заинтересовать вас при выборе человека, который отлично сможет сверстать ваш проект.

3 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

Если вы хотите узнать обо мне побольше, я создала сайт со своими проектами.

(https://ulianafomina.github.io/about-me/index.html)