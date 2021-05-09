Предлагаю авторские тексты на темы: юриспруденция, инвестирование, туризм.

Предлагаю авторские тексты на темы:1. Юриспруденция.2. Инвестирование.3. Туризм.Первое - мое образование и 20 лет опыта; второе - мое настоящее и, благодаря постоянному обучению и практике, безбедное будущее; третье - хобби.Я начинающий специалист в копирайтинге, сейчас прохожу курсы в школе удаленных профессий, изучаю современные схемы создания текстов и готова их внедрить для вас.Перед созданием текста всегда анализирую информацию и мнения экспертов. Тексты по туризму дополняю своими фотографиями. Стараюсь решить любую поставленную задачу. Никогда не берусь за работу, если не понимаю о чем пишу.