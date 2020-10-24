Резюме
Опыт работы
Convention Machine2017 - настоящее время (удаленно)
Разработка фирменного стиля московских мероприятий
- Фирменный стиль и логотип
- Дизайн рекламно-полиграфической продукции: визитки, листовки, схемы, указатели и т.п.
- Оформление группы ВК: стиль постов, аватар и шапка
- Создание рекламных баннеров для таргетированной рекламы в ВК и в поисковиках.
- Сублимационная печать на сувенирной продукции: кружки, футболки, брелоки, кошельки и т.п.
- Работа на термопрессах Bulros F-200 и T180
- Подготовка макетов на печать: допечатная подготовка расторвых изображений, оверпринт, треппинг, цветоделение, контроль суммы красок, вылеты и т.д..
- Ретушь фотографий
- Создание макетов Web-сайтов и лендингов
- Работа с иллюстраторами: постановка задачи, правки и прием работ.
ZODIAC интерьер и керамикаСайт компании
Февраль 2020 - настоящее время
- Разработка макетов для компании
- Подготовка макетов в печать
Фриланс и удаленная работа2017 - настоящее время
Разработал дизайн московских мероприятий:
- ArtWave2020 (фирм. стиль и лого) - https://www.behance.net/gallery/90800899/ArtWave-2020-firmennyj-stil-poligrafija-i-logotip
- DerpFest (полиграфия) - https://www.behance.net/gallery/89829389/DerpFest-2019-Polygraphy
- DerpFest (лендинг) - https://www.behance.net/gallery/89806019/Landing-DerpFest-Infinity
- SCPFest – https://www.behance.net/gallery/86490923/SCP-fest
- Halloween Party – https://www.behance.net/gallery/87657453/Halloween-Party
- CyberLife Fest – https://www.behance.net/gallery/87781673/Cyberlife-Fest-2019
- Дизайн студии AIC: https://youtu.be/UeTDry9WLnk
- Строительной компании Стройград: https://youtu.be/fapZospc16s | https://youtu.be/hsrURjoDJBo
- Службы доставки Путевый: https://youtu.be/5-ZyeMTQ5CU
- Работа с заказчиками: физические и юридические лица
- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, After Effects, Premiere Pro, CorelDRAW
- Работаю не только с графикой но и с видео контентом. Опыт монтажа интервью, тревел и коммерческих роликов (программы After Effects, Premiere Pro)
- Опыт в цветокоррекции видео, кеинг видео (зеленый фон)
- Уверенный пользователь ПК
- Опыт работы на термопрессах Bulros F-200 и T180 для сублимационной печати (для кружек и футболках).
- Подготовка макетов на печать: допечатная подготовка расторвых изображений, оверпринт, треппинг, цветоделение.Ретушь фотографий.
- Разработка логотипов и фирменного стиля.
- Разработка схемы помещения для мероприятия
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям и выполнение поставленной задачи в срок.
- Знаю о горящих дедлайнах не по наслышке!
- Выполнение нескольких проектов одновременно.
- Создание макетов Web-сайтов и лендингов.
- Работа с иллюстраторами и художниками: постановка задачи, правки и прием работ.
- Визуальное оформление соц. сетей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт компании ConventionMachine25 просмотров