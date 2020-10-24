Uliks-Uliks

Михайлов Алексей Uliks-Uliks

 
33 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Резюме

Опыт работы

Convention Machine

2017 - настоящее время (удаленно)

Разработка фирменного стиля московских мероприятий

  • Фирменный стиль и логотип
  • Дизайн рекламно-полиграфической продукции: визитки, листовки, схемы, указатели и т.п.
  • Оформление группы ВК: стиль постов, аватар и шапка
  • Создание рекламных баннеров для таргетированной рекламы в ВК и в поисковиках.
  • Сублимационная печать на сувенирной продукции: кружки, футболки, брелоки, кошельки и т.п.
  • Работа на термопрессах Bulros F-200 и T180
  • Подготовка макетов на печать: допечатная подготовка расторвых изображений, оверпринт, треппинг, цветоделение, контроль суммы красок, вылеты и т.д..
  • Ретушь фотографий
  • Создание макетов Web-сайтов и лендингов
  • Работа с иллюстраторами: постановка задачи, правки и прием работ.

ZODIAC интерьер и керамика

Сайт компании

Февраль 2020 - настоящее время

  • Разработка макетов для компании
  • Подготовка макетов в печать

Фриланс и удаленная работа

2017 - настоящее время

Разработал дизайн московских мероприятий:

Логотипы, которые я создал в 2020 году:
  • Проект "Внимание на дорогу": https://www.behance.net/gallery/91390537/logotip-vnimanie-na-dorogu
  • Оконная компания: https://www.behance.net/gallery/91476165/Clearstone-windows-logoЗанимался монтажом роликов для:

    Ключевые знания и навыки:

    • Работа с заказчиками: физические и юридические лица
    • Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, After Effects, Premiere Pro, CorelDRAW
    • Работаю не только с графикой но и с видео контентом. Опыт монтажа интервью, тревел и коммерческих роликов (программы After Effects, Premiere Pro)
    • Опыт в цветокоррекции видео, кеинг видео (зеленый фон)
    • Уверенный пользователь ПК
    • Опыт работы на термопрессах Bulros F-200 и T180 для сублимационной печати (для кружек и футболках).
    • Подготовка макетов на печать: допечатная подготовка расторвых изображений, оверпринт, треппинг, цветоделение.Ретушь фотографий.
    • Разработка логотипов и фирменного стиля.
    • Разработка схемы помещения для мероприятия
    • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям и выполнение поставленной задачи в срок.
    • Знаю о горящих дедлайнах не по наслышке!
    • Выполнение нескольких проектов одновременно.
    • Создание макетов Web-сайтов и лендингов.
    • Работа с иллюстраторами и художниками: постановка задачи, правки и прием работ.
    • Визуальное оформление соц. сетей.
    • CorelDRAWPhotoshopAfter EffectsРетушь фото
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