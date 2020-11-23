Работаю на качество и на совесть!

Человек я разносторонний. Много читаю и путешествую, люблю учиться)))

Мне всего 30 лет, и я уже кандидат психологических наук по образованию,

автор своей методики и нескольких научных статей. Проработала психологом

4 года с детьми, имеющими различные тяжелые заболевания. Не выдержала

по 8-10 часов каждый день смотреть на неизлечимых маленьких деток от 2-х

месяцев до 7 лет. Подруга привела к себе на работу в прекрасный

коллектив. Моя профессиональная деятельность поменялась кардинально)))

Чему я рада!!! Отучилась в техническом ВУЗе на инженера-проектировщика

осветительного оборудования, и теперь я уже более трех лет проектировщик

в компании по производству опор освещения (так сложилось).

Свободно владею английским языком. Собрала почти всю коллекцию книг и комиксов

Стивена Кинга в оригинале и конечно их прочитала)))

Сейчас я мать прекрасного сыночка!!! Подрабатываю на составлении проектов

освещения, переводах и здесь))) Считаю себя счастливым человеком, за что

благодарна Богу)))

Для заказчиков:

1. Адекватно реагирую на аргументированную критику, принимаю советы;

2. Почти всегда в сети;

3. Варианты статей и готовых работ всегда могу выслать в личку по Вашей просьбе;

4. Не пишу статьи на глубокие медицинские темы с описанием дозировки

препаратов и т.д. Я НЕ МЕДИК И НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА В ИНТЕРНЕТЕ ПИШУТ ЭТАКИЕ

ВРАЧИ ЛЮБИТЕЛИ И СОВЕТУЮТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ ЧТО-ТО!!! 21 ВЕК НА ДВОРЕ. ВАС

ЧТО-ТО БЕСПОКОИТ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛУ В ПОЛИКЛИНИКУ И НАЙДИТЕ

ХОРОШЕГО ВРАЧА;

5. Я берусь за работу, которую могу сделать. Постоянное сотрудничество только после обсуждения;

5. Профессионально переведу любой текст с русского на английский. Есть

опыт художественного перевода. С английского на русский переведу 5000

знаков за 30-40 минут, в том числе и технические тексты. Это моя

постоянная языковая практика. Таким заказам всегда рада, и они у меня в

приоритете!!!

Отзывы о моих работах (дополнительно) Вы можете посмотреть:

https://www.fl.ru/users/Mayorova227/

http://text.ru/2416253.

Спасибо за внимание!