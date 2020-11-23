Человек я разносторонний. Много читаю и путешествую, люблю учиться)))
Мне всего 30 лет, и я уже кандидат психологических наук по образованию,
автор своей методики и нескольких научных статей. Проработала психологом
4 года с детьми, имеющими различные тяжелые заболевания. Не выдержала
по 8-10 часов каждый день смотреть на неизлечимых маленьких деток от 2-х
месяцев до 7 лет. Подруга привела к себе на работу в прекрасный
коллектив. Моя профессиональная деятельность поменялась кардинально)))
Чему я рада!!! Отучилась в техническом ВУЗе на инженера-проектировщика
осветительного оборудования, и теперь я уже более трех лет проектировщик
в компании по производству опор освещения (так сложилось).
Свободно владею английским языком. Собрала почти всю коллекцию книг и комиксов
Стивена Кинга в оригинале и конечно их прочитала)))
Сейчас я мать прекрасного сыночка!!! Подрабатываю на составлении проектов
освещения, переводах и здесь))) Считаю себя счастливым человеком, за что
благодарна Богу)))
Для заказчиков:
1. Адекватно реагирую на аргументированную критику, принимаю советы;
2. Почти всегда в сети;
3. Варианты статей и готовых работ всегда могу выслать в личку по Вашей просьбе;
4. Не пишу статьи на глубокие медицинские темы с описанием дозировки
препаратов и т.д. Я НЕ МЕДИК И НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА В ИНТЕРНЕТЕ ПИШУТ ЭТАКИЕ
ВРАЧИ ЛЮБИТЕЛИ И СОВЕТУЮТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ ЧТО-ТО!!! 21 ВЕК НА ДВОРЕ. ВАС
ЧТО-ТО БЕСПОКОИТ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛУ В ПОЛИКЛИНИКУ И НАЙДИТЕ
ХОРОШЕГО ВРАЧА;
5. Я берусь за работу, которую могу сделать. Постоянное сотрудничество только после обсуждения;
5. Профессионально переведу любой текст с русского на английский. Есть
опыт художественного перевода. С английского на русский переведу 5000
знаков за 30-40 минут, в том числе и технические тексты. Это моя
постоянная языковая практика. Таким заказам всегда рада, и они у меня в
приоритете!!!
Отзывы о моих работах (дополнительно) Вы можете посмотреть:
https://www.fl.ru/users/Mayorova227/
Спасибо за внимание!