Мастер на все руки

Приветствую! Раз вы забрели на мою страницу, значит да что-то это и означает. Мне 19 лет, проживаю в скучном, но зато в любимом китайскими и русскими туристами городе Прага. Забрела сюда чисто случайно и решила попытать удачу: могу и перевод вам сделать с английского (В2 твёрденький), французский (В1) и чешского (нуавдруг) - В2. Могу и фотографии вам обработать (https://www.instagram.com/ulylyausova/), и красивенько профиль для магазина составить.

В то же время руки мои дошли и до копирайтерства. Не пообещаю тексты как у Достоевского и Гюго с подробными описаниями и всякими метафорическими выкрутасами, но идей вагон и маленькая тележка. (Тут можете тыкнуть и оценить мой уровень писательства: https://ficbook.net/authors/671168). Покуда я вам не наскучила, то и одновременно и составляю программы для удобного похудания к лету (учусь на медицинском, в моих же интересах это делать качественно и с изюминкой).