Тестировщик ПО (опыт 6 лет)

Тестирую с 2008 года (более 6 лет). В основном это крупные прикладные решения. Пару проектов было веб, но все в ручном тесте. На данный момент работаю. Могу дополнительно выделять от 2-4 часов в день на тестирование удаленно (все зависит от проекта, требований и сроков, - может получится и больше по времени). Хочу удаленно тестировать веб, начиная с простого и постепенно развиваясь. Прикладные решения тоже рассматриваю.

Мой опыт:

Основное тестирование – прикладное ПО.

Навыки:

- выполнение различных видов тестирования (функциональное, регрессионное, тестирование производительности, юзабилити, дымовое)

- подготовка необходимой документации и сборок к выпуску версий

- общение с техподдержкой в телефонном и письменном режиме для решения

поступающих вопросов от пользователей

- анализ, составление и обновление проектной документации, тест-кейсы

- опыт тестирования web-приложений (Windows, Ubuntu) + внедрение проекта

- частичное распределение задач на тестировщиков и обучение новых сотрудников

- использование технологий Agile, Scrum

- опыта автоматизации, к сожалению, нет

- уровень английского - Pre-Intermediate. Планирую пойти на курсы. Есть большое желание его выучить.

- знание простых запросов в SQL

Используемое ПО: Window XP,WIN7, Ubuntu 10.04, Jira , Trac, Visual Studio, VMWare, PL/Developer, Beyond Compare, SQL Server Profiler, SQLServer Management Studio, IBExpert, SQL Monitor, Statement monitor

******************************************************************************************************************

Goal: to work with the ability to use the best of their knowledge inthe field of testing, to take the initiative of proposing to the software

development process. Projects with the gradual use of the English language.

Activities:

Performing various kinds of testing (functional, regression, performance, usability, smoke) more than 7 years;

Analysis, compilation and updating of project documentation, test cases;

Have experience in testing web-based application (Windows, Ubuntu);

Perform simple queries in SQL;

Allocation of tasks to testers and training new employees;

Analytical skills;

No experience in the automation

Ready to learn!

English - Pre-intermediate

Currently working on. Can additionally allocate between 2-4 hours per day on test remotely (all depends on the project requirements and deadlines - can get bigger over time). I want to remotely test the web-project, from simple and gradually developing. Application solutions are also considered.