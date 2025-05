Профессиональный переводчик с лингвистическим образованием / Qualified translator, specialized in linguistics

ПО-РУССКИ

Языковые пары:

-английский-русский, русский-английский;

- немецкий-русский,русский-немецкий.

Образование :

Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ), Институт Лингвистики

2009-2014(Специалист, "Перевод и переводоведение").

Работа:

Бюро переводов

09.2014 - до сихпор.

Условия:

Сроки выполнения работы оговариваются заранее. Оплата: 50% - предоплата (примерно, исходя из кол-ва знаков в оригинальном тексе), остальная сумма выплачивается при получении

заказчиком готового заказа (доплачивается стоимость, исходя из кол-ва знаков

в тексте перевода ). Редактура, исправление возможных ошибок и стилизация

текста на усмотрение заказчика - входят в стоимость закза. Если я не

укладываюсь в заранее оговоренные сроки, заказчик имеет право не выплачивать

оставшуюся часть стоимости.

Оплата может проводиться как в рублях (кошелек R162...), таки в долларах США (кошелек Z347...).

Стоимость:

За одну переводческую страницу (1800 знаков с пробелами):

Перевод документов

- англ-рус 150 руб./ 3 дол. США за стр./док-т рус-англ 180 руб./ 3,6 дол. США за стр./док-т;

- нем-рус 200 руб./ 4 дол. США за стр./док-т рус-нем 230 руб./ 4, 6 дол. США за стр./док-т;

Технический, юридический, медицинскийперевод

- англ-рус 180 руб./ 3,6 дол. США за стр. рус-англ 200 руб./ 4 дол. США за стр.;

- нем-рус 230 руб./ 4,6 дол. США за стр. рус-нем 250 руб./ 5 дол. США за стр.;

Публицистический перевод/ доклады/рефераты/ дипломы

- англ-рус 200 руб./ 4 дол. США за стр. рус-англ 230 руб./ 4,6 дол. США за стр.;

- нем-рус 250 руб./ 5 дол. США за стр. рус-нем 280 руб./ 5,6 дол. США за стр.;

Художественный перевод

- англ-рус 250 руб./ 5 дол. США за стр. рус-англ 300 руб./ 6 дол. США за стр.;

- нем-рус 350 руб./ 7 дол. США за стр. рус-нем 400 руб./ 8 дол. США за стр.;

Спасибо, что рассматриваете мою кандидиатуру!

С уважением,

Ульяна Павловская

IN ENGLISH

Language pairs :

- English-Russian, Russian-English;

- Deutsch-Russisch, Russisch-Deutsch.

Education :

Russian State University for the Humanities (RGGU), Linguistics Department

2009-2014 (Master, "Translations andTranslation Studies").

Job :

Translation Agency

09.2014 – till now.

Conditions :

The due date is a question of precondition. Payment: 50% - in advance (approximately, taking into account the number of characters in the original text), the rest of it is to be paid upon the receipt of the translation by the client (the full price depends on the number of the characters in the translated text ). Editing, fixing of possible mistakes and text styling at the discretion of the client are included in the full price. If I do not fit the said deadline, the client is entitled to withdraw the rest of the payment.

Payment can be made either in rubles (WebMoney R162...), or in US dollars (WebMoney Z347...).

Prices:

Per one translators` page (1800 spacedcharacters):

Translation of documents

- Eng-Rus 150 RUB / 3 USD for p./doc. Rus-Eng 180 RUB / 3,6 USD for p./doc.;

- Deu-Rus 200 RUB / 4 USD for p../doc. Rus-Deu 230 RUB / 4, 6 USD for p./doc.;

Technical, law, medical translation

- Eng-Rus 180 RUB / 3,6 USD for p. Rus-Eng 200 RUB / 4 USD for p.;

- Deu-Rus 230 RUB / 4,6 USD for p. Rus-Deu 250 RUB / 5 USD for p.;

Translation of articles, reports, (graduation) papers

- Eng-Rus 200 RUB / 4 USD for p. Rus-Eng 230 RUB / 4,6 USD for p.;

- Deu-Rus 250 RUB / 5 USD for p. рус-нем 280 RUB / 5,6 USD for p.;

Translation of fiction

- Eng-Rus 250 RUB / 5 USD for p. Rus-Eng 300 RUB / 6 USD for p.;

- Deu-Rus 350 RUB / 7 USD for p. Rus-Deu 400 RUB / 8 USD for p.;

Thank you for considering me for this job!

With best regards,

Uliana Pavlovskaya