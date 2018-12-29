Ultrahd4k

Анатолий Ultrahd4k

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественная работа в указанный срок.

Всегда выполняю работу,делая ее как для себя.Быстро и качественно. 

Портфолио
Базы данных
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $11от 3 часов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
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