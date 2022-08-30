Ultramarin196

Создам продающий дизайн карточек, который выделит ваш товар на фоне конкурентов ДАЖЕ для тех, кто НЕ читает описания и характеристики

Меня зовут Марина, я графический дизайнер. Создам продающий дизайн карточек, который выделит ваш товар на фоне конкурентов ДАЖЕ для тех, кто НЕ читает описания и характеристики.Так же могу дополнительно создать видеоролик товара по вашим фото или видео, в котором выгодно расскажу о его преимуществах и свойствах.От вас:

- тз-фото товара- Описание-характеристики, преимущества-примеры работ, которые нравятся (картинками или ссылками)Не волнуйтесь, если у вас пока нет идей, я из них состою и сама предложу вам варианты оформления.