Оператор, видеомонтажёр
Работаю в Adobe Premiere Pro/Adobe After Effects/Adobe Photoshop.
Имеется опыт работы оператором-видеомонтажером в ночном Кабаре-клубе.
Делаю как яркие и кликабельные видеоролики для платформ TikTok, Reels Instagram, VK Клипы, YouTube Shorts, так и полноценные рекламные ролики, музыкальные клипы, короткометражки.
Адаптация под любой формат!
Работаю строго по ТЗ, либо творческий монтаж.
Портфолио
- Клубный reels с мероприятия в Кабаре-баре.5 просмотров
- Видеоотчёт с мероприятия в Кабаре-баре.2 просмотра
Видеомонтаж
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$5/час
от $6от 3 дней
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