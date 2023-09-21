Оператор, видеомонтажёр

Работаю в Adobe Premiere Pro/Adobe After Effects/Adobe Photoshop.

Имеется опыт работы оператором-видеомонтажером в ночном Кабаре-клубе.

Делаю как яркие и кликабельные видеоролики для платформ TikTok, Reels Instagram, VK Клипы, YouTube Shorts, так и полноценные рекламные ролики, музыкальные клипы, короткометражки.

Адаптация под любой формат!

Работаю строго по ТЗ, либо творческий монтаж.