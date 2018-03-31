Ulyana_reklama

Реклама в РСЯ; аудит сайта, товара, рекламной компании

Меня зовут Ульяна Халуева. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.То есть, я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. На период прохождения курса по РСЯ есть возможность показать рекламную кампанию преподавателю и наставнику тренинга (опытные рекламщики), перед запуском РК для минимизации рисков и сокращения возможных ошибок.Как Вам такое предложение?Предлагаю обсудить детальнее. Жду от Вас ответа.С уважением, специалист по РСЯ Халуева Ульяна.