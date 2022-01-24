Ulyanochka

SEO-специалист
Занимаюсь SEO продвижением в Интернете.
Основные направления работы:
- сбор семантического ядра;
- группировка запросов.
Личные качества: внимательность к деталям, усидчивость, целеустремлённость в достижении результата,
перфекционизм, легкость в общении).
Работаю в программах: Key Collector, Bukvarix, Screaming Frog, Пиксель Тулс
Мои оценки можно посмотреть по ссылке:
https://client.work-zilla.com/profile/reviews (другая биржа фриланса, где я ранее работала)
Действие аккаунта приостановлено!