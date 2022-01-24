Ulyanochka

SEO-специалист

Занимаюсь SEO продвижением в Интернете.

Основные направления работы:

- сбор семантического ядра;

- группировка запросов.

Личные качества: внимательность к деталям, усидчивость, целеустремлённость в достижении результата,

перфекционизм, легкость в общении).

Работаю в программах: Key Collector, Bukvarix, Screaming Frog, Пиксель Тулс

Мои оценки можно посмотреть по ссылке:

https://client.work-zilla.com/profile/reviews (другая биржа фриланса, где я ранее работала)