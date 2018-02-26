Копирайтер с высшим филологическим образованием. Рерайт, транскрибация аудио/видео, перепечатка рукописного/отсканированного текста.
Авторские статьи разной тематики (копирайтинг, рерайтинг с исправлением):
-спорт
-строительство
-политика
-медицина
-недвижимость
-туризм
Транскрибация Расшифровка аудио и видеофайлов, рукописного текста.
Консультации, обучение Обучение о онлайн консультации по вопросам строительства, ремонта, подбора материалов. Опыт в профессии 12 лет.
Принимаю оплату на кошелёк Webmoney.
Действие аккаунта приостановлено!