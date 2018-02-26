Копирайтер с высшим филологическим образованием. Рерайт, транскрибация аудио/видео, перепечатка рукописного/отсканированного текста.

Авторские статьи разной тематики (копирайтинг, рерайтинг с исправлением):

-спорт

-строительство

-политика

-медицина

-недвижимость

-туризм

Транскрибация Расшифровка аудио и видеофайлов, рукописного текста.

Консультации, обучение Обучение о онлайн консультации по вопросам строительства, ремонта, подбора материалов. Опыт в профессии 12 лет.

Принимаю оплату на кошелёк Webmoney.