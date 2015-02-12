Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы!

Расскажу вам немного о себе:

Мои приоритеты:

результат важнее денег!

гибкая система ценообразование.

сроки не проваливаю!

готовность выслушать критику и обсудить.

Photoshop

Illustrator

Lightroom

Flash professional

After effects

Sony vegas pro

Cinema 4d.

Занимаюсь: обработкой фотографий (работаю фотографом), видео монтажом (а так же видео съёмкой), созданием статичных и анимационных баннеров.

ТЗ заполняется по моему брифу.

Исключения: готов воплощать задумку заказчика, если она не учитывается в брифе.

Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке, (так же учитываю вариант заказчика).