Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы!
Расскажу вам немного о себе:
Мои приоритеты:
- результат важнее денег!
- гибкая система ценообразование.
- сроки не проваливаю!
- готовность выслушать критику и обсудить.
- Photoshop
- Illustrator
- Lightroom
- Flash professional
- After effects
- Sony vegas pro
- Cinema 4d.
- Занимаюсь: обработкой фотографий (работаю фотографом), видео монтажом (а так же видео съёмкой), созданием статичных и анимационных баннеров.
Исключения: готов воплощать задумку заказчика, если она не учитывается в брифе.
Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке, (так же учитываю вариант заказчика).
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