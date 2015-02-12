UnR-Films

Дмитрий UnR-Films

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы!

Расскажу вам немного о себе: 

Мои приоритеты:

  • результат важнее денег!
  •  гибкая система ценообразование.
  •  сроки не проваливаю!
  •  готовность выслушать критику и обсудить. 
Владение программами:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • Lightroom
  • Flash professional
  • After effects
  • Sony vegas pro
  • Cinema 4d.
  •  Занимаюсь: обработкой фотографий (работаю фотографом), видео монтажом (а так же видео съёмкой), созданием статичных и анимационных баннеров. 
ТЗ заполняется по моему брифу.

Исключения: готов воплощать задумку заказчика, если она не учитывается в брифе.

Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке, (так же учитываю вариант заказчика).