Una88

Марианна Una88

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Корректура, рерайтинг, редактура

Опыт работы

ПО «Арура»

Январь 2011 – наст. время – фотограф, внештатный корреспондент

- предметная фотосъемка, обработка фотографий

- работа на интернет-сайте

- написание статей

ООО «Венский бал»

Март 2004- май 2008 – внештатный корреспондент, корректор, помощник главного редактора

- написание статей

- поиск информации

- участие в подготовке и выпуске буклетов

Центр Психологии и психосоматики

Январь 2005 – 2009 – внештатный корреспондент

- работа на интернет-сайте центра

- работа на форуме, общение с клиентами

- написание статей по психологии

ООО Издательский дом «Бельком», журнал ПАБ

Февраль 2002 - апрель 2003 – внештатный корреспондент

Образование

Сентябрь 2003 – июнь 2008 – Российский Университет Дружбы Народов

- специальность: международная журналистика

- филологический факультет

- красный диплом

Профессиональные навыки

- написание статей, корректура

- Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь

- фотография, цветокоррекция, знание Pfotoshop

Знание языков: английский, немецкий