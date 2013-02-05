Опыт работы
ПО «Арура»
Январь 2011 – наст. время – фотограф, внештатный корреспондент
- предметная фотосъемка, обработка фотографий
- работа на интернет-сайте
- написание статей
ООО «Венский бал»
Март 2004- май 2008 – внештатный корреспондент, корректор, помощник главного редактора
- написание статей
- поиск информации
- участие в подготовке и выпуске буклетов
Центр Психологии и психосоматики
Январь 2005 – 2009 – внештатный корреспондент
- работа на интернет-сайте центра
- работа на форуме, общение с клиентами
- написание статей по психологии
ООО Издательский дом «Бельком», журнал ПАБ
Февраль 2002 - апрель 2003 – внештатный корреспондент
Образование
Сентябрь 2003 – июнь 2008 – Российский Университет Дружбы Народов
- специальность: международная журналистика
- филологический факультет
- красный диплом
Профессиональные навыки
- написание статей, корректура
- Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь
- фотография, цветокоррекция, знание Pfotoshop
Знание языков: английский, немецкий