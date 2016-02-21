Специализация: Графический дизайн, Промышленный дизайн.

Представляю: Частное лицо

Опыт работы: более года

Варианты оплаты: Наличные, Банковский перевод, Электронные деньги

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: Tsoyag

Watsapp: +77784999557

О Себе:

Хобби:

Самым любимым занятием является рисование. Есть такая привычка постоянно что-то рисовать. Неважно, еду ли я в поезде, говорю ли по телефону, постоянно на неосознанном уровне рисую. Вот такая вот привязанность к рисованию. Я всегда уделял большое внимание дизайну и рисованию, и всегда знал, что дизайн значит что-то большее для меня чем просто увлечение. Всегда хотел заниматься своим любимым делом, а именно стать промышленным дизайнером. Рисую от руки, на графическом планшете. Владение Photoshop, CorelDraw, Rhinoceros, SolidWorks.

Личные качества:

О себе и личных качествах могу сказать, что люблю плодотворно работать, люблю узнавать новое, люблю учиться чему-либо новому, не боюсь тяжелой работы. Если берусь за какую-либо работу, то стараюсь сделать все, что в моих силах для завершения той или иной задачи. Прекрасно знаком с таким чувством, как ответственность. Со мной очень легко найти общий язык, легкий на подъем. Ценю честных, надежных людей.

Дополнительная информация:

-Женат

-Люблю петь

-Играю на гитаре