Uncle_Pasha

Минималистические статические, сайты на WordPress, сайты на английском

ПОДРОБНЕЕ О МОЕМ САЙТОСТРОИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ

С середины 90-х сайты были основным источником клиентуры для моих туристических проектов. Сейчас веду 12 сайтов, из них 8 своих. Громадный практический опыт. Готов им поделиться.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

Выбор имени, регистрация, взаимодействия с хостом, создание структуры и СОДЕРЖАНИЯ, продвижение сайта естественными методами, минималистическое поддержание сайта после завершения его жизненного цикла. Ничего особенного, но в своей совокупности весь этот стандартный цикл является головной болью, от которой я могу вас избавить. Причем, если ваш сайт поместить вместе с моими, его мониторинг и обслуживаение будет происходить почти автоматически и обойдется вам очень недорого.

ВОРДПРЕСС

Последние года полтора (с осени 2011) занимаюсь реорганизаций кучи древних сайтов, состоящих из сотен и тысяч страниц. Если у вас похожая задача - могу помочь разобраться. Очень плотно сотрудничаю со специалистом архивного дела. Дайте массив информации, оставьте меня на некоторое время (недели, месяц), и получите ее же, но разложенную по папочкам. Миграция на WordPress - это по моей части. Но работа жутко трудоемкая, дешевки не ждите. Впрочем, могу поделиться опытом и консультировать вас в процессе миграции. По деньгам будет много дешевле, но лишь потому, что львиную долю работы вы проделаете сами.

МИНИМАЛИЗМ

А еще я помню времена, когда кодировали вручную, а картинки рисовали символами ASCII. Если вам нужен минималистический сайт, без единого ненужного символа, неубиваемый, грузящийся за секунду, комфортно себя чувствующий на самом заштатном хосте, принципиально неуязвимый для вирусов - это ко мне. Такой сайт может даже быть по-своему стильным. Пример из числа моих сайтов - www.cheap-moscow.com

АНГЛИЙСКИЙ

Английский у меня "почти родной". БОльшая часть письменной работы происходит на английском. Могу перевести или написать хорошие тексты. Но до псевдо-деятельности типа рерайтинга еще не доголодал, увольте.

ПРИСУТСТВИЕ ОНЛАЙН

Минимум 8 часов в день, причем часто в нестандартное время. Нужно мониторить сайт? Обеспечить, чтоб клиентам отвечал живой человек? Это ко мне.

DISCLAIMERS

Я не программист. Писать код - не ко мне. Навороты не люблю. Хулиганских методов продвижения избегаю.

MORE

Обо мне и моей работе можно узнатть здесь: www.unclepasha.com Там же ссылка на другие мои сайты и на резюме.