Чертежи и проекты AutoCad, Solid, Kompas3D

Здравствуйте! Я инженер-конструктор, занимаюсь созданием и оформлением чертежей всех форматов в программах Auto Cad, SOLIDWORKS, Kompas-3d. Имею опыт работы в различных областях производства и строительства, разработки и создания технологического оборудования, металлоконструкций, решения задач, связанных с обработкой металлов на станках с ЧПУ, опыт работы с нержавеющей, оцинкованной и черной сталью, изделиями из из листового металла.

Также имею практический опыт оформлени чертежей и схем проектной, рабочей и исполнительной документации в области общестроительных работ, устройству наружных инженерных коммуникаций, отделочных и ремонтных работ. Предлагаю низкие цены за услуги, ответственный подход, на связи практически все время, внимателен к деталям, учитываю все необходимые замечания, требования и пожелания к готовому продукту. Буду рад сотрудничеству, спасибо!