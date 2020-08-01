Underchurch

Режиссер монтажа

Работаю в сфере съемок / видео с 2009-го года. Опыт работы в кино, сериалах и рекламных роликах украинских народных брендов, а также брендов международного уровня.

Языки коммуникации: английский (upper-intermediate), украинский, русский.

Дополнительный навык:

- Работа со звуком и музыкой.

- Сотрудничаю с профессиональными дикторами.

Работаю профессионально, внимательно и в сроки!

С уважением.

Мой выборочный шоурил:

https://drive.google.com/file/d/1oUU5TMpqOrf0xcmUE-j2iodDIrAV6FPt/view?usp=sharing