Unic-writer

Копирайтинг любой степени сложности. 9-летний опыт. Работа на совесть!

Портфолио и отзывы здесь http://freelance.ru/users/Profy-art/

Просто работаю на совесть. Для меня нет дорогих и дешевых заказчиков или распределения качества работы по уровню оплаты. РАБОТАЮ КАЧЕСТВЕННО ВСЕГДА, ибо иначе не умею!

Многолетний опыт работы в создании продающих текстов для сайтов, коммерческих предложений, слоганов и названий для компаний, сео-оптимизированного контента и др. позволил уже многим компаниям с моей помощью продавать то, что раньше никак не "впаривалось" и не продвигалось.

Публикуюсь на популярных информационных сайтах под разными псевдонимами.

По вдохновению пишу красивые стихи для песен, поздравительные стихотворения. Имеется команда проверенных копирайтеров и журналистов (с плохими не работаю!).

Врожденная грамотность, изрядная доля креативности и уникальность подхода к работе помогают мне разрабатывать поистине редкие материалы. А высокая требовательность к себе и ответственность перед взятым заказом позволяют сдать готовый материал точно в срок.

УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ!

Дополнительно: знание HTML, навыки работы с системами администрирования сайтов Amiro, Joomla, CS3, Wordpress. Также вместе с командой специалистов предлагаем продвижение сайтов по авторской методике (оплата за результат!)

Работ очень много, все просто физически разместить не успеваю. Если Вы не нашли образцов работ по нужной тематике, сделайте запрос - отправлю ссылки на сайты или тексты.