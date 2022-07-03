Unicorn_design

Дизайн - с заботой о Вас🫶🏻 Всегда то, что вы хотели и точно в срок!

Привет! Я - Алина и я - жизайнер:) Нет, нет, это не опечатка! Жизайн - это дизайн для жизни, для конкретных людей. Когда дизайн не только красивый, красочный и вкусный, но ещё и выполнен с заботой о тех, кто им будет пользоваться - чтобы кнопочки были жмакабельны, текст хорошо читаем, расположение элементов интуитивно понятно. А ты, мой дорогой заказчик, при этом был счастлив получить дизайн своего классного сайта быстро и по адекватной цене:)