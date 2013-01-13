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Александр
Unixtc
Unixtc
34 года
Россия
/
Киров
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
Системное администрирование Unix/Linux систем, работа с Asterisk
Опыт поддержки инфраструктуры хостинг компании в течение 5 лет.
Linux
Asterisk
Unix
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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