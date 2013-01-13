Unixtc

Александр Unixtc

 
34 годаРоссия/Киров
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Системное администрирование Unix/Linux систем, работа с Asterisk

Опыт поддержки инфраструктуры хостинг компании в течение 5 лет.

LinuxAsteriskUnix
Системное администрирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга