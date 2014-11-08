Образование:

-Радиотехническое.

Основной вид деятельности:

-Ремонт радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. (Профессиональная

радиосвязь, бытовая электроника, студийное оборудование, ТВ, сотовая связь,

проводная связь). Стаж более 25 лет.

Дополнительные виды деятельности (без отрыва от основной):

-Продажа компьютерного и офисного оборудования (1995-2005годы).

-Ростелеком- служба поддержки, бюро ремонта, обзвон на предмет качества

предоставляемых услуг (2001-2007годы).

-Местная телестудия- видеооператор, ведущий программ, режиссёр. (1995-2000 годы)

Профессиональные навыки:

-Отличное знание и понимание прикладной радиоэлектроники.

-Отличное владение русским языком.

-Большой опыт работы с OC Windows, в том числе опыт установки, эксплуатации и

поддержки ПО самого различного назначения.

-Большой опыт работы по поиску необходимой информации в сети. Опыт общения и

модерации в тематических форумах.

Профессиональные качества:

-Постоянное повышение своего профессионального уровня с использованием всей

доступной информации.

-Способность правильно понять удаленного собеседника, умение вести поиск

необходимой информации не прерывая разговор.

-Выдержка и тактичность при общении с неадекватными клиентами, умение гасить

конфликтные ситуации.

-Владение английским языком на уровне понимания технических описаний.