Образование:
-Радиотехническое.
Основной вид деятельности:
-Ремонт радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. (Профессиональная
радиосвязь, бытовая электроника, студийное оборудование, ТВ, сотовая связь,
проводная связь). Стаж более 25 лет.
Дополнительные виды деятельности (без отрыва от основной):
-Продажа компьютерного и офисного оборудования (1995-2005годы).
-Ростелеком- служба поддержки, бюро ремонта, обзвон на предмет качества
предоставляемых услуг (2001-2007годы).
-Местная телестудия- видеооператор, ведущий программ, режиссёр. (1995-2000 годы)
Профессиональные навыки:
-Отличное знание и понимание прикладной радиоэлектроники.
-Отличное владение русским языком.
-Большой опыт работы с OC Windows, в том числе опыт установки, эксплуатации и
поддержки ПО самого различного назначения.
-Большой опыт работы по поиску необходимой информации в сети. Опыт общения и
модерации в тематических форумах.
Профессиональные качества:
-Постоянное повышение своего профессионального уровня с использованием всей
доступной информации.
-Способность правильно понять удаленного собеседника, умение вести поиск
необходимой информации не прерывая разговор.
-Выдержка и тактичность при общении с неадекватными клиентами, умение гасить
конфликтные ситуации.
-Владение английским языком на уровне понимания технических описаний.