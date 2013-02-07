Молодая компания.

Молодая развивающаяся компания - которая ставит перед собой цель достижения профессионального уровня дизайна, верстки и программирования. Да, пока у нас нет опыта и большого портфолио, но мы готовы браться за работу и выполнять ее за короткие сроки и не большую цену.

Мы выполняем:

- Дизайн макетов сайтов

- Верстка по готовым и собственным макетам с учетом стандартов HTML/CSS

- Кросс браузерная верстка

- Сайты с использованием готовых CMS: Wordpress, Drupal, Joomla

- Разработка сайтов с нуля