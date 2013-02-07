Молодая компания.
Молодая развивающаяся компания - которая ставит перед собой цель достижения профессионального уровня дизайна, верстки и программирования. Да, пока у нас нет опыта и большого портфолио, но мы готовы браться за работу и выполнять ее за короткие сроки и не большую цену.
Мы выполняем:
- Дизайн макетов сайтов
- Верстка по готовым и собственным макетам с учетом стандартов HTML/CSS
- Кросс браузерная верстка
- Сайты с использованием готовых CMS: Wordpress, Drupal, Joomla
- Разработка сайтов с нуля
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1145
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $35
от 5 дней
#1989
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#2016
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $35
от 3 дней
#2665
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3000
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3777
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#6271