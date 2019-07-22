Unnamed_Artist

Павел Unnamed_Artist

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Чувак, который что-то там рисует.

Предпочитаю работать в традиционном стиле, потому что цифровая живопись не очень привлекает. Из самых любимых материалов могу выделить простой карандаш и акварель, где-то ещё рядом обычные чёрные ручки. Если уж и берусь за компьютерную графику, то предпочтение отдаю коллажам и обработке фотографий. 

Рисую чаще всего людей либо в полу-реалистичном стиле, либо с уклоном к стилю Диснея, но могу  вовсе разойтись и уйти в какое-нибудь аниме. Но вот  в цифровых работах никак себя не ограничиваю. 

Люблю странные идеи, потому что с ними гораздо интереснее работать. 