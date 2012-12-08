Uno_scissors

Говорю и пишу на нескольких языках,свободный английский.Неоконченное высшее образование (СПБГУ,кафедра клинической психологии).

Многократно занимала первые места на всероссийских олимпиадах по русскому языку и литературе,безупречная грамотная речь.

Имею опыт написания статей на игровую тему / игровых гайдов (модератор на игровых форумах Kwinta.net,Battle.net), написания статей в области моды (Delta Studio), перевода зарубежного контента с английского/французского на русский и обратно. Также имею опыт составления деловых документов,рекламных объявлений и слоганов.

На данный момент занимаю должность главного специалиста по межкультурным связям в компании Ballet&Opera Ltd.

Profile LinkedIn : ru.linkedin.com/pub/jana-glushkova/54/822/563/en

Личные качества :

я очень ответственный,исполнительный и пунктуальный человек с обширными познаниями в различных областях.Трудолюбива и уравновешена,к любому заданию подхожу творчески, работаю всегда с полной отдачей. Недостаток опыта работы в роли фрилансера восполню способностью схватывать на лету,необычным способом исполнения и грамотным красивым стилем написания.