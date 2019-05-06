Unona_Barva

Юлия Белоусова Unona_Barva

 
31 годУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф, ретушёр

Здравствуйте!

Сразу к делу, делаю:

  • Фото.
  • Ретушь.
  • Дизайн.
Ключевые навыки:

  • работаю с софтом Adobe (Photoshop, Camera RAW, Lightroom, InDesign, Illustrator, Bridge);
  • быстро и качественно провожу ретушь (свето- и цветокоррекция, пластика, глянцевая ретушь, обтравка, перекраска, реставрация фото, фильтры и спецэффекты, арт обработка, и прочее);
  • уверенно пользуюсь графическим планшетом;
  • знаю и понимаю композицию, цвет;
  • работаю с профессиональной фототехникой, студийным светом;
  • знаю как и могу проводить предметную фотосъёмку для интернет магазина; на белом фоне, с декорациями, в соответствии с назначением предмета или идеей для его продвижения;
  • фотографирую в различных жанрах (портрет, студийная фотосъёмка, постановочная, репортажная, пейзажная, предметная, макросъёмка, ню);
  • организовываю и провожу нестандартные фотосъёмки (например фаершоу с элементами скандинавской культуры, для заказчика; фотосъёмка коллекции одежды будущего для дипломной работы дизайнера);
  • умею работать с природным освещением (и выгодно его подчёркивать в фотографии);
  • Делаю дизайн полиграфической продукци: - афиши, флаера, постеры, визитки, плакаты, листовки, стикеры и прочее;

    - дизайн сувенирной продукции;

    - верстка книг, журналов;

  • Разрабатываю логотип, фирменный стиль;
  • Свободно рисую от руки;
  • Работаю в удовольствие.

Посмотреть примеры фото здесь﻿

Посмотреть примеры ретуши здесь﻿

Личные качества:

  • быстро обучаема;
  • инициативна;
  • стресоустойчива;
  • дружелюбна;
  • терпелива;
  • аккуратна;
  • внимательна и любопытна к деталям.
InDesignIllustratorPhotoshopРеставрация фото