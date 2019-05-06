Unona_Barva

Фотограф, ретушёр
Здравствуйте!
Сразу к делу, делаю:
- Фото.
- Ретушь.
- Дизайн.
- работаю с софтом Adobe (Photoshop, Camera RAW, Lightroom, InDesign, Illustrator, Bridge);
- быстро и качественно провожу ретушь (свето- и цветокоррекция, пластика, глянцевая ретушь, обтравка, перекраска, реставрация фото, фильтры и спецэффекты, арт обработка, и прочее);
- уверенно пользуюсь графическим планшетом;
- знаю и понимаю композицию, цвет;
- работаю с профессиональной фототехникой, студийным светом;
- знаю как и могу проводить предметную фотосъёмку для интернет магазина; на белом фоне, с декорациями, в соответствии с назначением предмета или идеей для его продвижения;
- фотографирую в различных жанрах (портрет, студийная фотосъёмка, постановочная, репортажная, пейзажная, предметная, макросъёмка, ню);
- организовываю и провожу нестандартные фотосъёмки (например фаершоу с элементами скандинавской культуры, для заказчика; фотосъёмка коллекции одежды будущего для дипломной работы дизайнера);
- умею работать с природным освещением (и выгодно его подчёркивать в фотографии);
- Делаю дизайн полиграфической продукци: - афиши, флаера, постеры, визитки, плакаты, листовки, стикеры и прочее;
- дизайн сувенирной продукции;
- верстка книг, журналов;
- Разрабатываю логотип, фирменный стиль;
- Свободно рисую от руки;
- Работаю в удовольствие.
Посмотреть примеры ретуши здесь
Личные качества:
- быстро обучаема;
- инициативна;
- стресоустойчива;
- дружелюбна;
- терпелива;
- аккуратна;
- внимательна и любопытна к деталям.