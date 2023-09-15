Предметное моделирование и визуализация. Предметное моделирование и визуализация по чертежам, фотографиям или эскизам. Модели для игровых движков в формате fbx + текстуры, либо готовый ассет для Unreal Engine;

Модели для интерьерной/ экстерьерной визуализации в формате 3dsmax + Vray/Corona;

Анимация и симуляции;

Визуализация: изображения или короткие анимированные ролики. Примеры работ можно посмотреть: unry.artstation.com

на стоке: https://www.turbosquid.com/Search/Artists/unry

риалтайм модели : https://sketchfab.com/unry

В работе использую : 3ds max + VRay, ZBrush, Substance painter, RizomUV, Maya, Blender, Unreal Engine, Substance Designer, Marvelous Designer, Marmoset Toolbag, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe After Effects. Опыт работы более 10 лет.

Я против войны в Украине !