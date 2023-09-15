Unry

Александр Unry

 
43 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Предметное моделирование и визуализация.

Предметное моделирование и визуализация по чертежам, фотографиям или эскизам.

  • Модели для игровых движков в формате fbx + текстуры, либо готовый ассет для Unreal Engine;

  • Модели для интерьерной/ экстерьерной визуализации в формате 3dsmax + Vray/Corona;

  • Анимация и симуляции;

  • Визуализация: изображения или короткие анимированные ролики.

  

Примеры работ можно посмотреть:

Опыт работы более 10 лет.

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