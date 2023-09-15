Предметное моделирование и визуализация.
Предметное моделирование и визуализация по чертежам, фотографиям или эскизам.
Модели для игровых движков в формате fbx + текстуры, либо готовый ассет для Unreal Engine;
Модели для интерьерной/ экстерьерной визуализации в формате 3dsmax + Vray/Corona;
Анимация и симуляции;
Визуализация: изображения или короткие анимированные ролики.
Примеры работ можно посмотреть:
риалтайм модели : https://sketchfab.com/unry
В работе использую : 3ds max + VRay, ZBrush, Substance painter, RizomUV, Maya, Blender, Unreal Engine, Substance Designer, Marvelous Designer, Marmoset Toolbag, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe After Effects.
Опыт работы более 10 лет.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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