Имею очень широкие (но при этом не глубокие) познания в самых разных областях компьютерной техники. Думаю, самое существенное из этого надо перечислить с некоторым кратким описанием:

Програмирование:

Пишу программы на С, С++, Delphi, Pascal, VB/VBA. Но знаком (а значит и могу писать, вспомнив) с другими языками: java, asm, php.

Сайтостроительство:

Разберусь при желании с любой CMS без проблем. Знаю (ну во всяком случае имею представление) об html, css, php, javascript, ну и всякое прочее.

В данный момент поддерживаю небольшой информационный сайт о городе на CMS Joomla.

Сети/администрирование:

Строю локальные сети не очень больших масштабов, разбираюсь с сетевым оборудованием. C CISCO правда мало знаком (один роутер), в основном более дешевое оборудование настраивал. Настраиваю сервера (под управлением Windows, Linux или спец.ос на основе Linux).

Железо:

Собираю компьютеры с закрытыми глазами, скажу для чего нужна та или иная микросхема на плате. Помогу подобрать удачную конфигурацию. Ремонт компьютеров способом замены комплектующих, за исключением блока питания - его легко отремонтировать, если есть смысл в финансовом плане.

Электроника:

Ремонт электроники, в том числе силовой - ремонт блоков питания компьютеров. Перепайка микросхем в SOICоподобных корпусах.

Остальное позоже допишу... Прочитайте самую первую фразу еще раз :)