Uprockdesigner

Веб - дизайнер, UX/UI дизайнер

Создаю работающий веб-дизайн для бизнеса своих клиентов.

Мое портфолио - https://www.behance.net/Dodilanchi9ab9

Создание максимально удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователя является для меня главной задачей. Необходимо понять, как “зацепить” пользователя, прежде чем он сам подумает об этом. Для этого обращаю внимание даже на те детали, которые на первый взгляд не имеют значения.

В работе над любым проектом, я основываюсь на последние тренды в веб-дизайне. Правильно подобранные цвета, шрифты, изображения и другие графические элементы позволяют передать пользователю Ваши эмоции и четкое послание.

Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.

Имею за плечами большой опыт в дизайне веб сайтов, лендингов, разработке пользовательских интерфейсов и сервисов.