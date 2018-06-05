Upsss1

Миша Upsss1

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$208
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Страница Google поиска

    Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
7 лет назад
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JavaScript
Хороший заказчик. Точная задача, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую и буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Быстро, качественно, в срок!
Ответный отзыв
Andriy_S04
Андрей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
5 баллов
7 лет назад
Страница Google поиска
Заказчик хотел за адаптивную страницу с добавлением дополнительных блоков заплатить 1-2$. На контакт выходил неохотно. В общем, он не уважает человеческий труд. Работайте только по безопасной сделке с обсуждением всех условий.
Много раз приходилось указывать на одни и те же моменты. Делал не охотно.
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