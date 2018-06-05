Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz
Разработать систему, которая принимала бы данные от js, обрабатывала их, и отсылала обратно скрипту на выполнение. Более подробно в скайпе.