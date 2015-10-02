Urchenko-Darja

Я очень старательный новичек

Я начинающий человек в этом деле. Напишу свои умения дабы не рассказывать лишнего о себе. Мое образование Метрология, стандартизация, сертификация и качество- я магистр. Работала по специальности пол года, попала под сокращение, потом взяли в эту же фирму но делопроизводителем-секретарем и еще помощником директора (все в одном лице). Сейчас я нахожусь в декрете по уходу за ребенком. Люблю в свободное время почитать лит-ру, заняться любимым хобби бисероплетение, увлекалась эзотерикой. Темы о которых я могу говорить и писать я написала. Буду рада сотрудничеству удаленно. Люблю и хочу работать по то что сидение на месте без дело -это не мое.