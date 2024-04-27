Работа с текстами
Здравствуйте!
Выполню для вас задачи связанные с текстами. При выполнении задания вникаю в тему, предлагайте любую. Ответственно подхожу к качеству и дедлайну. Адаптирую текст под целевую аудиторию.
Выполняемые работы: перевод видео/аудио файлов в текст;
написание курсовых работ, рефератов; постов для социальных сетей; продающих текстов;
создание текстов для сайтов, для email-рассылки;
составление контент-плана;
сделаю описание карточек товаров.
Я против войны в Украине!
Наполнение сайтов
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