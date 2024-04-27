UrgenB

Юрий UrgenB

 
54 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа с текстами
Здравствуйте! 
Выполню для вас задачи связанные с текстами. При выполнении задания вникаю в тему, предлагайте любую. Ответственно подхожу к качеству и дедлайну. Адаптирую текст под целевую аудиторию. 
Выполняемые работы: перевод видео/аудио файлов в текст;
написание курсовых работ, рефератов; постов для социальных сетей; продающих текстов;
создание текстов для сайтов, для email-рассылки; 
составление контент-плана;
сделаю описание карточек товаров.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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