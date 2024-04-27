Работа с текстами

Здравствуйте! Выполню для вас задачи связанные с текстами. При выполнении задания вникаю в тему, предлагайте любую. Ответственно подхожу к качеству и дедлайну. Адаптирую текст под целевую аудиторию. Выполняемые работы: перевод видео/аудио файлов в текст; написание курсовых работ, рефератов; постов для социальных сетей; продающих текстов; создание текстов для сайтов, для email-рассылки; составление контент-плана; сделаю описание карточек товаров.