Полный стек MERN Developer | WordPress | Реагировать | NextJs | Попутный ветер

Опытный разработчик ReactJs/WordPress/PHP с более чем десятилетним опытом создания, запуска и управления сложными веб-сайтами также специализируется на всем, что связано с MERN.

Набор навыков:

✅ Внешний интерфейс: React, Redux, HTML5, JavaScript ES6+, CSS3, Sass, Bootstrap, Tailwind CSS, MUI

✅ Развертывание: Heroku, AWS, Firebase, cPanel

✅ Бэкенд: Node.js, Express.js, ReactJs, NextJs, GraphQL, клиент Apollo

✅ База данных: MongoDB, MySQL, SQL

Экспертиза WordPress:

✅ Разработка пользовательских тем (XD/Figma/в WordPress)

✅ WooCommerce, мультивендор, система бронирования.

✅ Elementor, Visual Composer, ACF, Yoast

✅ Оптимизация скорости и производительности WordPress, устранение неполадок и исправления.

✅ Резервное копирование и перенос на другой хостинг

Если вы хотите вывести свой веб-сайт на новый уровень, давайте поговорим о вашем проекте?