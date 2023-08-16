Опытный разработчик ReactJs/WordPress/PHP с более чем десятилетним опытом создания, запуска и управления сложными веб-сайтами также специализируется на всем, что связано с MERN.
Набор навыков:
✅ Внешний интерфейс: React, Redux, HTML5, JavaScript ES6+, CSS3, Sass, Bootstrap, Tailwind CSS, MUI
✅ Развертывание: Heroku, AWS, Firebase, cPanel
✅ Бэкенд: Node.js, Express.js, ReactJs, NextJs, GraphQL, клиент Apollo
✅ База данных: MongoDB, MySQL, SQL
Экспертиза WordPress:
✅ Разработка пользовательских тем (XD/Figma/в WordPress)
✅ WooCommerce, мультивендор, система бронирования.
✅ Elementor, Visual Composer, ACF, Yoast
✅ Оптимизация скорости и производительности WordPress, устранение неполадок и исправления.
✅ Резервное копирование и перенос на другой хостинг
Если вы хотите вывести свой веб-сайт на новый уровень, давайте поговорим о вашем проекте?